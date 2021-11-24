Владимирскую Росгвардию проверил командующий Центральным округом

Фото: Управление Росгвардии по Владимирской области

В ходе инспекторского визита командующий Центральным округом Росгвардии России ознакомился с состоянием материально-технической базы, побывал в управлении вневедомственной охраны, а также проверил работу подразделений ОМОН, СОБР и центр лицензионно-разрешительной работы.

Исполняющий обязанности заместителя начальника Управления Росгвардии по Владимирской области Александр Бацазов доложил о результатах текущей работы.

Так, за 10 месяцев 2021 года росгвардейцы региона задержали более 300 человек, подозреваемых в совершении преступлений и пресекли более 350 попыток краж с находящихся под охраной объектов.

Также при содействии росгвардии изъято более 40 единиц различного огнестрельного оружия и 4000 боеприпасов.

В завершение визита генерал Попов и руководство регионального Управления Росгвардии возложили цветы к мемориалу погибшим при исполнении служебного долга сотрудникам ОМОН, а затем провел встречу с представителем Владимирской епархии протоиереем Александром Никитиным, с которым обсудил патриотическое и духовное воспитание личного состава.

Кстати, в настоящее время во Владимирской области под охраной Росгвардии находится 242 объекта религиозного значения, причем на семи из них сотрудники присутствуют круглосуточно.