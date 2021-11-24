Бассейн в Ставрово планируют открыть летом следующего года

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Строительство бассейна, а точнее реконструкция объекта, ведётся в рамках проекта «Комплексное развитие посёлка Ставрово, села Рождествено, села Ельтесуново Собинского района Владимирской области». Он получил федеральную поддержку по линии Минсельхоза России.

Физкультурно-оздоровительный бассейн в посёлке Ставрово с площадью зеркала воды 275 кв. м и четырьмя плавательными дорожками по 25 метров должен быть достроен летом 2022 года. Контракт заключен в апреле этого года с ООО «Строй-Инвест». Стоимость объекта превышает 122,8 млн рублей.

Врио губернатора Александр Авдеев поручил проработать вопрос транспортной доступности бассейна, чтобы его посетители могли без заезда в посёлок просто свернуть с объездной дороги, к которой он прилегает. Также глава региона предложил организовать дополнительное парковочное пространство, разработка проектной документации по нему начнётся уже в ближайшее время.

- Бассейн в Ставрово будет соединён с физкультурным комплексом, предусмотрена вся сопутствующая инфраструктура. Добавлю, что недавно открылся бассейн в Собинке на 6 дорожек с фитнес-залом, он уже принимает до 200 посетителей в день. Там же с сентября организована спортшкола по плаванию, её воспитанники уже участвуют в областных соревнованиях. В планах − строительство бассейна в Лакинске, − сообщил глава администрации Собинского района Александр Разов.

Техническая готовность бассейна на сегодняшний день составляет 40 процентов. Уже демонтирована старая конструкция, установлен металлический каркас, возведён фундамент и колонны под чашу бассейна, залито её днище, фундаменты под стены и колонны, стены лестничных клеток. Усилена шахта лифта, армируются стенки бассейна, проложена внутренняя канализация, идёт заливка полов 1-го этажа.