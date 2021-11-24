Во Владимирском театре кукол покажут спектакль для детей с нарушением зрения

3 декабря - Международный день инвалидов. Во Владимирском театре кукол стало доброй традицией проводить мероприятия в ознаменование этой даты.

3 декабря состоится премьера особенного спектакля «Маленькое приключение в волшебном лесу». Спектакль для детей с нарушением зрения и незрячих детей будет интересен всем! В постановке использованы методы полного погружения в действо и восприятия происходящего детками: обоняние, звуки, тактильные ощущения.

Действие спектакля сопровождается тифлокомментированием, представляющее лаконичное описание предмета, пространства или действия, которые непонятны незрячему (слабовидящему) без специальных словесных пояснений.

Автор и режиссёр - Мария Кузнецова (г. Мытищи), художник - Анастасия Гончарова (г. Санкт-Петербург). Композитор - Алексей Сидорцев.