Девочке с ДЦП из Владимира подарили шезлонг для купания

24 ноября семье Павловых передали шезлонг для купания, деньги на который собирали на фестивале "Добрый Владимир" в сентябре. Шезлонг проделал долгий путь из Польши в Россию, и теперь маме 8-летней Сафии будет легче купать дочку.

Напомним, у Сафии родовая травма, как следствие - ДЦП и эпилепсия. Девочка не ходит и не говорит, но любит рисовать и слушать классическую музыку, потихоньку учится в школе. Для купания в ванной было необходимо специальное устройство. Из старого шезлонга Соня уже выросла, новый семье был не по карману.

На фестивале было собрано 67 тысяч рублей! 43 тысячи стоит шезлонг для Сони. Оставшиеся средства направят на оплату обследования у специалистов другого ребёнка с ДЦП.