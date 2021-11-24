На повороте на Бухолово установили светофор

.

Утром 24 ноября появился новый светофор в микрорайоне Коммунар. Как рассказали в мэрии Владимира, он установлен на пересечении Судогодского шоссе и автодороги «Коммунар — Заклязьменский — Уварово — Бухолово». Стоимость работ составила около 1,6 млн рублей. Уже нанесена вся необходимая разметка, установлены дорожные знаки.

Это второй светофор во Владимире установленный в 2021 году в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные дороги". Первый из них появился на пересечении улицы Добросельской с улицей Егорова. Стоимость работ по его установке составила 1,7 млн рублей. Этот светофорный объект уже начал работу на минувшей неделе.

При установке новых светофоров использованы металлические стойки, обработанные методом горячего цинкования, что существенно увеличивает срок их эксплуатации.