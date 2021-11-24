На Соборной площади началась установка главной новогодней елки Владимира

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24 ноября на Соборной площади началась установка главной городской новогодней елки. Всего в городе будут установлены 4 муниципальные елки: кроме Соборной площади, лесные красавицы будут радовать жителей города на Садовой площади, площади Победы и на площади перед ДК Молодежи.

Помимо этого сегодня начался монтаж свето-динамического фонтана на площади Фрунзе и разных арт-объектов и инсталляций. Вообще работы по праздничному оформлению областного центра начались еще 15 ноября. На сегодняшний день уже размещены световые консоли на опорах освещения по улицам Мира, Горького, Большой Московской, Георгиевской, на светильниках в парках и скверах. Всего же во Владимире будет размещено 197 разнообразных консолей и около 900 световых фигур.

Активно ведутся работы по монтажу "Звездного неба" на улицах Большой Московской и Георгиевской. Общий метраж размещаемых здесь гирлянд составляет около 2,5 км, а количество лампочек - более 6 тысяч. А на пресечении улиц Спасской и Георгиевской у арт-объекта «Одуванчики» полностью обновлены гирлянды. Работы по праздничному оформлению города планируется завершить к 1 декабря.