Вязниковцев наказали за выложенные в соцсети экстремистские ролики

Вязниковской межрайонной прокуратурой совместно с сотрудниками Ковровского отдела УФСБ по Владимирской области выявлены факты проявлений экстремизма. Двумя местными жителями в сети «Интернет» на личных страницах социальной сети «Вконтакте» осуществлялось хранение аудиофайлов, которые решениями судов признаны экстремистскими и внесены в федеральный список таких материалов.

По данным фактам по постановлению прокурора виновные лица привлечены к административной ответственности по ст.20.29 КоАП РФ (хранение в целях массового распространения экстремистских материалов, включенных в опубликованный федеральный список экстремистских материалов) в виде штрафа, запрещенная информация с личных страниц ими удалена.