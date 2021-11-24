В Муромском районе обнаружена крупная нелегальная свалка

Как сообщает прокуратура Владимирской области, нелегальное складирование отходов производства и потребления было обнаружено в ходе проверки, проведенной Владимирской природоохранной прокуратурой совместно с областным департаментом природопользования и охраны окружающей среды.

Как выяснилось, на земле, находящейся в собственности ЗАО «Выбор», на площади порядка 25 тысяч квадратных метров имелись многочисленные вывалы мусора. Более того — в момент проверки мусор местами горел. Тут же специалисты нашли вырытые котлованы глубиной до 2 метров, также частично заваленные мусором.

Помимо прочего, был установлен факт завоза на этот участок отходов ООО «Унистрой».

В результате на последнюю фирму и ее представителя возбудили дела об административных правонарушениях, сумма штрафов по которым составила порядка 280 тысяч рублей.

На собственника земли тоже было возбуждено административное дело, которое сейчас находится на рассмотрении.

Кроме того, прокурор обратился в суд, потребовав от обеих организаций привести землю в порядок и восстановить нарушенный слой почвы.