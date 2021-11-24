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Общество24 ноября 2021 12:37

Во Владимирской горбольнице №4 начал работать новый ангиограф

На новом оборудовании прооперировано уже 24 пациента с острым коронарным синдромом.
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото предоставлено АВО

Фото предоставлено АВО

Второй по счёту современный ангиограф начал работать в первичном сосудистом центре медучреждения 16 ноября. С его помощью врачи проводят диагностику сосудов сердца, операции при инфаркте миокарда, а также устанавливают электрокардиостимуляторы.

Как сообщил завотделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Городской больницы №4 г. Владимира Денис Суханов, на новом оборудовании прооперировано уже 24 пациента с острым коронарным синдромом.

- В двух операционных выполняется порядка 15 вмешательств на сердце в сутки. Это не только пациенты с острым инфарктом миокарда, но и плановые пациенты с ишемической болезнью сердца. Кроме того, ежедневно мы устанавливаем по два-три электрокардиостимулятора, – уточнил заведующий отделением.

Современный ангиограф фирмы «Philips» имеет в своём составе блок, обеспечивающий качественную визуализацию, получение чёткой картины сосудистого русла. При этом имеется возможность сопоставления характеристик до и после проведения манипуляций, оценивать и контролировать проведение стентирования коронарных артерий − специальной манипуляции по восстановления кровотока сосуда.