Молочный комбинат во Владимире, принадлежавший компании "Данон", может поменять владельца

Директор департамента сельского хозяйства Владимирской области Константин Демидов на брифинге, посвященном итогам года в подведомственном ему сфере, заявил, что у молочного комбината "Владимирский" может смениться собственник.

Тут надо пояснить, что еще в прошлом году этот комбинат принадлежал известной компании "Данон". Однако к конце 2020 года компания ушла из региона, а площадка комбината в данный момент простаивает. И вот есть шанс, что скоро ситуация изменится.

"Мы надеемся, что производство на этой площадке будет возобновлено. Мы часто общаемся с собственником площадки. И есть надежда, что до конца года инвестор сможет войти на площадку. Во всяком случае переговоры ведутся. За год мы уже провели более десяти переговоров с потенциальными инвесторами. Интерес к площадке сохраняется, в данный момент есть два потенциальных покупателя. Будем надеяться, что собственник уже в самое ближайшее время начнет работу на территории комбината", заявил Константин Демидов.