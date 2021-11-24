В Вязниках отправился в колонию ревнивец, до смерти избивший товарища

Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, на днях Вязниковский городской суд вынес обвинительный приговор 42-летнему местному жителю, обвинявшемуся в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

Напомним — вечером 9 августа осужденный и его приятель находились в гостях у сожительницы первого и пили алкоголь. В какой-то момент на почве ревности между мужчинами случился конфликт на словах, который закончился тем, что хозяйка легла спать, а ее сожитель ушел из квартиры.

Через несколько часов ревнивый мужчина вернулся назад, но обнаружил, что входная дверь заперта. Тогда он забрался по балконам на четвертый этаж и застал 60-летнего товарища лежащим на диване вместе с сожительницей. Тогда ревнивец принялся избивать оппонента бутылкой, нанося удары по голове и телу. Сперва он долго бил его в квартире, а затем переместился на лестничную клетку. Увы, в результате избиения мужчина скончался на месте происшествия.

В итоге суд признал вязниковца виновным и с учетом всех обстоятельств приговорил его к 8 годам лишения свободы, которые ему предстоит отбывать в колонии строгого режима.