Во Владимирской области итоговое сочинение напишут более 5000 школьников

Как сообщает Региональный информационно-аналитический центр оценки качества образования Владимирской области, в текущем учебном году основным днем написания итогового сочинения (изложения) назначено 1 декабря. В качестве дополнительных сроков называются 2 февраля и 4 мая 2022 года.

При этом педагоги уже определили темы, по которым ребята будут писать сочинения. Звучат они так: «Человек путешествующий: дорога в жизни человека», «Цивилизация и технологии – спасение, вызов или трагедия», «Преступление и наказание – вечная тема», «Книга (музыка, спектакль, фильм) – про меня», «Кому на Руси жить хорошо? – вопрос гражданина».

Напомним — итоговое сочинение, либо изложение, является обязательным и становится допуском для выпускников 11 классов к итоговой аттестации. Причем при приеме в вузы оно действительно в течение четырех лет после года написания.

Кстати, те выпускники, которые писали итоговое сочинение в прошлые годы, могут написать его повторно, но действительным будет лишь самое свежее, старое сочинение в таком случае аннулируется.

На сегодняшний день в информационной системе Владимирской области на участие в итоговом сочинении зарегистрировано 5138 человек. Изложение, согласно этой же базе, напишут 148 школьников.