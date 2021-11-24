В Киржачском ИВС прокуроры не нашли стол для полицейского

Как сообщает прокуратура Владимирской области, в рамках надзорной деятельности прокуратура Киржачского района проверила изолятор временного содержания полиции Киржачского района.

Согласно правилам, в ИВС должны иметься комната для следственных действий и комната для свиданий. Здесь для этих целей использовалось два одинаковых помещения, причем в обоих отсутствует стол сотрудника полиции.

Помимо этого, критике подверглись двери камер изолятора, которые были неправильно размещены, равно как и запорные устройства. Наконец, в прогулочном дворе прокуроры не обнаружили верхний помост для охранника.

По всем фактам руководству местной полиции было внесено представление, которое в итоге рассмотрели и даже предоставили сведения о том, что в текущем году выделены деньги на ремонт изолятора.

Однако повторная проверка показала, что ничего не изменилось. В связи с этим прокурор обратился в суд, потребовав обязать полицейских привести ИВС в порядок. Суд удовлетворил требования надзорного ведомства. Пока решение суда в законную силу не вступило.