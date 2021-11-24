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Общество24 ноября 2021 9:19

Во Владимирскую область ввезли с нарушением 5000 саженцев голубики

Ввозивший саженцы предприниматель не уведомил об этом Россельхознадзор
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает Управление Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям, на днях сотрудники ведомства обнаружили, что 21 октября текущего года во Владимирскую область с территории Белоруссии поступили саженцы голубике в количестве 5000 штук.

При этом Россельхознадзор предприниматель не поставил в известность, что ввез так называемую подкарантинную продукцию, требующую отдельной проверки.

В результате на бизнесмена было возбуждено дело об административном правонарушении. Если подобное повторится, его могут отказать в выдаче фитосанитарного сертификата на продукцию.