Во Владимирской области раскрыта серия дистанционных мошенничеств

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, с декабря 2020 по март 2021 года в разных городах Владимирской области полицейским поступали схожие заявления по фактам дистанционных мошенничеств.

Во всех случаях людям звонили некие сотрудники «службы безопасности банка» и уверяли, что со счетов граждан происходят посторонние списания.

Потерявшие бдительность граждане передавали жуликам пин-коды и номера своих банковских карт, а те снимали с них наличные.

Сотрудники уголовного розыска и следователи из Владимира, Коврова, Собинки и Мурома при помощи своих коллег из областного главка полиции Челябинской области провели большие оперативные и специальные технические мероприятия, благодаря которым удалось вычислить того самого «банкира».

Им оказалась 29-летяя ранее судимая жительница Челябинской области. Женщину задержали, после чего она созналась в преступлениях. По версии следствия, она смогла выманить у доверчивых владимирцев порядка 200 тысяч рублей.

В преступлении дама раскаялась, свою вину признала.

Расследование уголовного дела продолжается.