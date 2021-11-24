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Общество24 ноября 2021 8:20

В Гусь-Хрустальном закрывают ясельный корпус на улице Интернационала

Правда, городские власти обещают, что дети на улице не останутся
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщили в администрации Гусь-Хрустального, в ближайшее время будет закрыт второй корпус детского сада №5, расположенный в доме №12 по улице Интернационала. Ранее это было здание детского сада №21 «Карапуз», а затем здесь поместилась ясельная группа «пятого садика». В народе их называют «Молотовскими яслями».

Причем мнения родителей разделились — одни уверены, что здание обветшало и его давно пора закрывать. Другие защищают ясли и уверены, что достаточно лишь наружного ремонта, в то время как внутри все в порядке.

Как бы то ни было, власти приняли решение закрыть корпус.

- Это старое огромное здание, в котором в настоящее время работают только две группы. Однако альтернатива есть, так что детей есть куда перевести, - сообщила официальный представитель горадминистрации Гусь-Хрустального Елена Алексеева.

Так что в скором времени одними яслями в городе хрусталя все-таки станет меньше.