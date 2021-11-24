Во Владимирской области 8 ветеранов Великой Отечественной войны награждены знаком "80 лет битвы за Москву"

В декабре будет отмечаться 80-летие битвы за Москву в Великой Отечественной войне. В честь этой даты Правительство Москвы учредило памятный нагрудный знак. Во Владимирской области награду полчили восемь ветеранов.

Среди них – Тамара Николаевна Веденеева. На фронт она попала в самом начале войны. Через 6 месяцев «учебки» её отправили в войска противовоздушной обороны охранять небо нашей столицы. А Екатерина Михайловна Борисова вместе с сёстрами окончила медицинское училище, получение аттестата совпало с началом Великой Отечественной войны. Девушка работала операционной медсестрой во многих госпиталях Москвы во время войны, приняла тысячи человек.

Екатерина Степановна Романова родилась в деревне Раменье Суздальского района в многодетной семье. Катерина окончила техникум, получив специальность медицинской сестры, и с июня 1941 года стала служить во владимирском госпитале. В скором времени её направили в Наро-Фоминск, а затем в Белосток, на Второй Белорусский фронт. Катюша, как её ласково называли раненые, работала операционной медсестрой, за время войны помогла спасти сотни жизней, выхаживая раненых, сдавая свою кровь.