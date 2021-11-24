Во Владимир осужден хакер их международной киберпреступной группировки

Как сообщает Управление ФСБ России по Владимирской области, сотрудники ведомства пресекли деятельность 36-летнего жителя Владимира, связанную с созданием программного обеспечения, которые предназначены для уничтожения, блокирования, модификации и копирования информации с компьютеров, а также нейтрализации средств их защиты.

Как установлено судом, с сентября 2016 по май 2018 года владимирец со своего домашнего ноутбука разрабатывал вредоносное программное обеспечение, при помощи которого имелась возможность совершать взлом банковских систем и кражу денег.

После разработки программы через интернет мужчина открыл доступ к этим файлам другим пользователям, однако уже в феврале 2019 года на него было возбуждено уголовное дело на основании материалов регионального УФСБ.

В ходе расследования правоохранителями была подтверждена причастность обвиняемого к работе международной киберпреступной группировки FIN7.

На днях это дело рассмотрел Фрунзенский районный суд Владимира, который признал мужчину виновным и приговорил его к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком на один год.

Приговор в законную силу не вступил.