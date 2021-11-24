Во Владимир поступили монеты "Маша и Медведь"

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Памятные монеты «Маша и Медведь» серии «Российская (советская) мультипликация» номиналом 25 рублей из недрагоценных металлов поступили в обращение во Владимирскую область.

На монете изображены персонажи известного российского мультсериала — девочка Маша и ее друг, бывший цирковой артист Медведь. Они стоят на фоне комнаты в доме Медведя, где веселая и предприимчивая девочка любит играть.

Тираж монет из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей — 850 тысяч штук, с цветным покрытием — 150 тысяч штук.

К слову, монеты с цветным покрытием есть в скупках, но они дорогие: от 1200 до 1800 рублей за монету.

Отделение Владимир Банка России напоминает, что выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу без всяких ограничений.