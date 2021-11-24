Житель Коврова обвиняется в четырех кражах и одном уличном грабеже

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях следователи ковровской полиции завершили расследование уголовного дела, расследованного по пяти эпизодам, среди которых четыре кражи и одно ограбление.

Фигурантом по делу проходит 39-летний местный житель.

По версии следствия, вечером 14 марта мужчина находился в кафе, где украл из чужой куртки деньги и телефон, а 29 апреля в гостях у знакомой украл мобильник, который затем сдал в скупку.

Уже вечером 2 мая ковровчанин на автобусной остановке напал на неизвестного мужчину и похитил из его кармана телефон и кошелек, в котором лежали деньги и банковская карта, причем картой он затем расплачивался в разных магазинах города.

Наконец, с 15 по 17 мая обвиняемый арендовал на двое суток квартиру, откуда вынес и сдал в комиссионный магазин бытовую технику.

В результате сумма ущерба от всех преступлений составила более 45 тысяч рублей. В ходе следствия мужчина частично возместил ущерб.

В скором времени уголовное дело начнет рассматривать Ковровский городской суд.