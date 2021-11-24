Владимирский спортсмен стал победителем Первенства Европы по пауэрлифтингу

С 21 по 23 ноября в Екатеринбурге проходил Чемпионат и Первенство Европы по пауэрлифтингу, сообщает департамент физкультуры и спорта.

На соревнования съехались более 200 человек из 13 стран мира - России, Словакии, Дании, Эстонии, Финляндии, Польши, Венгрии, Грузии, Армении, Турции, Румынии, Белоруссии и Германии принимают участие в соревнованиях. Россию представляли 130 спортсменов.

Среди участников соревнований 14 Мастеров спорта международного класса, 10 Заслуженных мастеров спорта.

Спортсмен Владимирской области Денис Стольников стал победителем Первенства Европы по пауэрлифтингу с результатом 170 кг в весовой категории до 74кг в дивизионе юниоры.

Также Денис стал серебряным призёром абсолютного первенства Европы. Тренируют спортсмена Алексей Фокин и Сергей Иванов.