В Коврове во время пожара в многоквартирном доме эвакуирован один человек

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 03.59 на пульт диспетчеров пожарной охраны поступила информация о том, что в доме №102 по улице Комсомольской происходит пожар в квартире.

К месту возгорания были направлены 19 сотрудников МЧС на шести пожарных машинах. По прибытии на место они заметили дым, который валил из квартиры на втором этаже.

Одно звено газодымозащитников прошло в квартиру и быстро потушило пламя. Оказалось, что горели постельные принадлежности, общая выгоревшая площадь составила всего 2 квадратных метра. Квартиру удалось отстоять, никто из жильцов не пострадал.

Во время пожара из дома был эвакуирован один человек. В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.