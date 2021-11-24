Ресурсоснабжающая организация Владимира погасила 800-тысячную задолженность за газ

Судебные приставы взыскали задолженность по платежам за газ с владимирской ресурсоснабжающей организации. Более 800 тысяч рублей она задолжала нефтегазовой компании.

Поставщик «голубого топлива» обратился в Арбитражный суд с исковым заявлением о возмещении задолженности. Суд встал на сторону компании.

Судебные приставы возбудили исполнительное производство. Однако долг ресурсоснабжающая организация так и не начала погашать. Поэтому его начали списывать со счетов. Кроме того, был наложен арест на имущество: двух зданий, земельный участок и два отечественных служебных автомобиля.

Вскоре должник рассчитался с коммунальным долгом в размере более 800 тысяч рублей. Также организации пришлось заплатить исполнительский сбор за неисполнение требований в уставленный законом срок.