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Здоровье24 ноября 2021 5:38

Во Владимирской области 24 ноября коронавирус диагностирован у 318 человек

Это на два случая меньше, чем за прошлые сутки
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Во Владимирской области 24 ноября лабораторно подтверждено 318 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщает областное управление Роспотребнадзора.

70 заболевших во Владимире, по 39 - в Гусь-Хрустальном и Ковровском районах, 38 - в Муромском. По 15 случаев в Суздальском и Вязниковском районах, по 14 - в Александровском и Петушинском районах, по 13 - в Киржачском и Юрьев-Польском, 12 - в Кольчугинском, по 8 - в Камешковском и Собинском районах, 7 - в Меленковском, 6 - в Гороховецком, 4 - в Судогодском, 3 - в Селивановском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 70 566 случаев заболевания (16 489 сл. в г. Владимире, 8140 сл. в Гусь-Хрустальном, 7818 сл. о. Муром, 6312 сл. в Ковровском, 3562 сл. в Александровском, 3495 сл. в Петушинском, 2956 сл. в Юрьев-Польском, 3039 сл. в Вязниковском, 3001 сл. в Кольчугинском, 2943 сл. в Суздальском, 2388 сл. в Собинском, 2395 сл. в Киржачском, 1803 сл. в Меленковском, 1714 сл. в Гороховецком, 1485 сл. в Камешковском, 1264 сл. в Селивановском, 973 сл. в Судогодском, 789 сл. в г. Радужном).