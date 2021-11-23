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Общество23 ноября 2021 16:13

В Александрове будут судить двух горожан, устроивших пикет без разрешения

Им грозит штраф
Полина Немчинова
Полина Немчинова
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В Александровский городской суд поступили материалы в отношении двух местных жителей об административном правонарушении, предусмотренном ч.2 ст.20.2 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

Из материалов следует, что 21 ноября 2021 г. в период с 12 часов 00 минут до 12 часов 30 минут, на набережной реки «Серой» г. Александрова этими гражданами осуществлялось групповое пикетирование менее 50 метров друг от друга, с использованием средств наглядной агитации, без подачи в установленном порядке в администрацию г. Александрова уведомления о проведении публичного мероприятия. Рассмотрение настоящих материалов состоится 7 декабря.