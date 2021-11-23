Владимирская ГИБДД зафиксировала 126 нарушений со стороны автобусов

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, накануне Госавтоинспекция подвела итоги операции «Автобус», проводившейся с начала ноября.

В ходе рейдов полицейские остановили и проверили более 600 автобусов, и в результате выявили 126 различных нарушений.

Так, в 27 случаях водители и пассажиры следовали не пристегнутыми, в 31 случае машины вышли на дорогу с техническими неисправностями, в 14 случаях в автобусах не работали тахографы, либо нарушался режим труда и отдыха, у 13 машин отсутствовали техосмотры, в пяти случаях были нарушены правила перевозки людей, в одном случае имело место нарушение перевозки ребенка, а в двух случаях машины оказались на линии без соответствующих лицензий.

По всем случаям были составлены протоколы об административных правонарушениях.

В Госавтоинспекции добавили, что за 10 месяцев текущего года автобусы 58 раз попадали в ДТП, причем 26 раз по вине их водителей. В этих авариях погибло 6 человек и получили травмы 124 человека. При этом самым распространенным ДТП оказалось падение пассажиров в салоне, на чью долю приходится 44 процента происшествий.