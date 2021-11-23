Во Владимире привито от коронавируса более 60 процентов взрослого населения

Владимир преодолел важную психологическую отметку в вопросе вакцинации населения. По официальным данным от мэрии Владимира, на 23 ноября в областном центре привито 61,6% от общей численности взрослого населения города. Это выше среднеобластного показателя в 57,4%.

В абсолютных цифрах это выглядит следующим образом - на 23 ноября первым компонентом вакцины привились 141829 жителей областного центра, вторым компонентом вакцины на эту дату привиты в общей сложности 123080 владимирцев. За все время вакцинации в лечебные учреждения Владимира поступило 199322 комплекта доз различных вакцин от коронавируса.

При этом сейчас уже говорится, что для сформирования коллективного иммунитета во Владимире должны быть привиты 80 процентов взрослого населения города (230113 человек от численности взрослого населения города в 287641 человек).