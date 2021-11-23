В Вязниках забрали водительские права у трех алкоголиков

Вязниковской межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. Установлено, что трое жителей г.Вязники состоят на учете у врача-нарколога в районной больнице с диагнозом: «Синдром зависимости от алкоголя II стадии». При этом они имеют право на управление транспортными средствами, являющимися источником повышенной опасности, до 2025 года.

Для предотвращения наступления негативных последствий для неопределенного круга лиц, прокуратурой в суд направлено 3 исковых заявления о прекращении действия права граждан на управление транспортными средствами до устранения имеющихся у них ограничений, о прекращении действия водительского удостоверения и об обязании сдать данный документ в ОГИБДД ОМВД России по Вязниковскому району. Иски удовлетворены. Решения суда не вступили в законную силу.