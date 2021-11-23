На улице Сперанского делают пешеходный переход, о котором просили жители

Жители дома №62 по улице Пугачева, что граничит с улицей Сперанского, сообщают, что они добились установки пешеходного перехода на новой развязке улиц Чапаева, Василиса и Сперанского.

Возле указанного выше дома уже работают специалисты ЦУГД, который рисуют разметку перехода и с помощью трактора делают дорожки для будущего тротуара. При этом уже сняты части забора, которые могут перегородить путь пешеходам.

Напомним, что о пешеходном переходе жители просили еще во время строительства развязки. Местные говорили, что иначе ни взрослым, ни детям не добраться ни до работы, ни до школы, ни до садиков. Из-за этого население перебегало дорогу даже после ее ввода в эксплуатацию. В мэрии сначала говорили о строительстве островка безопасности выше этого участка, однако после встречи врио губернатора Александра Авдеева с местным населением решило поменять свою точку зрения.