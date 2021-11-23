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Общество23 ноября 2021 11:11

В Юрьев-Польском районе на землях сельхозназначения складировали навоз

Вмешалась прокуратура
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Прокуратура Юрьев-Польского района провела проверку земельного и природоохранного законодательства в деятельности ООО «Небыловский».

Установлено, что компании принадлежит земельный участок, расположенный возле с. Небылое и относящийся к категории земель сельскохозяйственного назначения, с разрешенным использованием «для сельхозпроизводства».

Выездной проверкой в начале ноября текущего года выявлено, что на нем осуществляется складирование отходов животноводства (навоз КРС). В этой связи руководству общества прокуратурой внесено представление.

Кроме того, в отношении генерального директора вынесено постановление о возбуждении производства об административном правонарушении по ч.2 ст.8.7 КоАП РФ.

Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.