В Добросельском парке открыли дог-парк

фото из группы Центрального парка ВКонтакте

В парке "Добросельский", наконец, открыли дог-парк. Теперь все желающие могут выгуливать своих питомцев в специально отведённом месте. В ближайшее время в зоне дрессировки будет организована работа кинологической службы.

Владельцев собак просят соблюдать правила, которые размещены у входа на площадку. В частности, запрещается оставлять собак без присмотра, приводить больных питомцев, приводить маленьких собак в зону, где выгуливают крупных. Нельзя находиться на площадке в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Хозяева обязаны убирать за питомцами экскременты, а также убрать мусор. Необходимо следить за порядком и позаботиться о потерявшихся собаках.