Во Владимире по горячим следам задержали грабителей, отобравших у мужчины пенсию

Сотрудники ПП № 12 УМВД России по Владимиру по горячим следам задержали подозреваемых в хищении денежных средств у 68-летнего жителя областного центра.

Как сообщает областное УМВД, днем злоумышленники, находясь на улице Институтский городок микрорайона Юрьевец, подошли к пожилому человеку, который возвращался с почты с только что полученной пенсией. Отвлекая разговором, незнакомцы завели пенсионера в безлюдное место, повалили на землю, выхватили из рук мужчины деньги и скрылись в неизвестном направлении.

Потерпевший обратился за помощью в пункт полиции. Участковые по горячим следам задержали двоих. Ими оказались 42-летний и 64-летний местные жители, которые во всем сознались. Деньги вернули пенсионеру.

Возбуждено уголовное дело по статье «грабеж». Оба фигуранта находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.