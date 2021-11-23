Вязниковцу, "заминировавшему" местный автовокзал, дали шесть лет условно

42-летний житель города Вязники получил шесть лет условного срока за то, что позвонил в полицию и единую службу спасения и сообщил о несуществующей бомбе на местном автовокзале.

Как сообщили в пресс-службе областного управления ФСБ России,10 апреля 2021 года, данный гражданин в состоянии алкогольного опьянения позвонил на телефонный номер 112 (единая дежурно-диспетчерская служба), а затем на номер 102 (полиция) и сказал о заложенном взрывном устройстве в здании «автостанции Вязники». Вокзал эвакуировали, на место съехались все спецслужбы. Естественно, стало ясно, что вызов был ложным. На мужчину быстро вышли. к нему выехали и нашли в своей квартире пьяным. Звонил он с сотового. А звонок он объяснил тем, что ему не нравится полиция, и он звонил "с целью дестабилизации деятельности и отвлечения сил средств ОМВД России по Вязниковскому району".

Судебное решение вынесено было на днях. Вязниковский городской суд дал условный срок в шесть лет, с испытательным сроком 2 года. Приговор в законную силу не вступил.