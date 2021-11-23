Предприятие под Собинкой загрязняло воздух

В работе ООО «Мон'Дэлис Русь» во Владимирской области выявлены нарушения в области охраны атмосферного воздуха. Как рассказали в межрегиональном управление Росприроднадзора по Ивановской областям и Владимирской по согласованию с прокуратурой Владимирской области, была проведена внеплановая выездная проверка в отношении ООО «Мон'Дэлис Русь» по соблюдению требований природоохранного законодательства. Компания занимается производством шоколада и кондитерских изделий. Проверка была организована на основании обращения жителя г. Собинка о сбросе предприятием неочищенных хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод в ручей Безымянный.

В ходе надзорных мероприятий указанные в обращении факты не подтвердились. Вместе с тем были выявлены нарушения в области охраны атмосферного воздуха. С целью устранения выявленных нарушений предприятию выдано предписание. Выполнение предписания находится на контроле Управления. Виновные лица будут привлечены к административной ответственности.