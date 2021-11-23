У рынка "Слобода" загорелся автобус "Мерседес", следующий по маршруту №152

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23 ноября в 11 часов утра во Владимире загорелся автобус "Мерседес", следовавший по маршруту №152. ЧП произошло неподалеку от рынка "Слобода", что на пересечении улиц Верхняя и Нижняя Дубровы.

Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Владимирской области, им сигнал поступил в 11.02. Они быстро приехали на место. Внутри автобуса к тому моменту уже не были никого - ни пассажиров, ни водителя с кондуктором. Спасатели ликвидировали возгорание моторного отсека автобуса на площади 2 квадратных метра.

К ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники и 7 человек личного состава. Причины пожара устанавливаются. Но, скорее всего, что-то закоротило в моторе.