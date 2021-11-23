Трудовой договор с врио вице-губернатора Григорием Вишневским продлевать не будут

Врио губернатора Александр Авдеев 22 ноября 2021 года подписал указ о прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия с временно исполняющим обязанности заместителя губернатора Григорием Вишневским 30 декабря 2021 года.

Поскольку Вишневский не исполняет свои служебные обязанности, зарплата ему за время отсутствия на рабочем месте не выплачивается, сообщили в администрации Владимирской области. Напомним, что Григорий Вишневский сейчас находится под следствием по делу о взяточничестве. По версии следователей, с августа по ноябрь 2021 года Вишневский получил незаконное вознаграждение от коммерсанта, занимавшегося строительством школы в Коврове, в размере 600 тысяч рублей. Задержали чиновника в момент получения очередной части взятки.

Согласно имеющимся сведениям, Вишневский пообещал коммерсанту не допустить возможные негативные последствия для его фирмы по одному из государственных контрактов в курируемой сфере, а также при заключении и исполнении других контрактов, сообщали в Следкоме, занимающегося расследованием вместе с ФСБ.