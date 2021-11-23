Вязниковец зарезал друга и лег спать рядом

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 51-летнего вязниковца, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, 19 августа мужчины распивали спиртные напитки. В какое-то время между ними произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый нанес несколько ударов ножом в области шеи и в сердца друга, потом помыл нож с моющим средством и лег спать. На следующее утро вязниковец подошел к приятелю, и, осознав, что он его убил, сбежал. Вернувшись домой, он снял с себя одежду, в которой находился в тот вечер, и в течение дня выкинул ее в мусорные баки, находящиеся в гаражах. На третий день обвиняемый в целях сокрытия следов преступления вернулся на место происшествия и избавился от рукоятки ножа, которым наносил удары 53-летнему потерпевшему. Для того, чтобы отвести от себя какие-либо подозрения, мужчина позвонил в полицию и сообщил, что обнаружил тело знакомого.

По ходатайству следователя СК России в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Вину в совершенном преступлении мужчина признал, в содеянном раскаялся, дело направлено в суд.