В Гусь-Хрустальном районе парень угнал мопед и снял с него детали

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях следователи полиции Гусь-Хрустального завершили расследование уголовного дела по факту кражи мопеда.

Мопед был украден в июле текущего года в одной из местных деревень. В ходе работы сыщики вышли на 20-летнего молодого человека, подозреваемого в краже.

По версии следствия, в один из июльских дней молодой человек шел через соседний населенный пункт и заметил свободно стоящий у одного из домов мопед. Он решил украсть его, для чего вернулся вечером и, не заводя двигатель, отогнал двухколесную машину в лес, где снял с мопеда багажник, зеркала и дуги безопасности, чтобы технику не опознали.

В результате оперативники обнаружили и изъяли мопед и вернули законному владельцу. А молодому человеку вскоре предстоит предстать перед Гусь-Хрустальным городским судом, в который передали уголовное дело для рассмотрения.