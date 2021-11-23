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Происшествия23 ноября 2021 7:19

В Гусь-Хрустальном районе парень угнал мопед и снял с него детали

Молодой человек решил, что без багажника и зеркал машину не опознают
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях следователи полиции Гусь-Хрустального завершили расследование уголовного дела по факту кражи мопеда.

Мопед был украден в июле текущего года в одной из местных деревень. В ходе работы сыщики вышли на 20-летнего молодого человека, подозреваемого в краже.

По версии следствия, в один из июльских дней молодой человек шел через соседний населенный пункт и заметил свободно стоящий у одного из домов мопед. Он решил украсть его, для чего вернулся вечером и, не заводя двигатель, отогнал двухколесную машину в лес, где снял с мопеда багажник, зеркала и дуги безопасности, чтобы технику не опознали.

В результате оперативники обнаружили и изъяли мопед и вернули законному владельцу. А молодому человеку вскоре предстоит предстать перед Гусь-Хрустальным городским судом, в который передали уголовное дело для рассмотрения.