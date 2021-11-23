Александр Авдеев хочет навести порядок во владимирском строительстве

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22 ноября в ходе еженедельного оперативного совещания в администрации Владимирской области врио губернатора Александр Авдеев предложил руководителям органов местного самоуправления провести полную ревизию строительного сектора в своих территориях.

«В течение 2-3 недель прошу посмотреть выданные разрешения на строительство, градостроительные планы земельных участков, актуальное состояние генеральных планов. Во всех районах нужно активизировать работу по вводу жилья – для ликвидации ветхих и аварийных объектов, ускорения очереди граждан, претендующих на получение жилья, поддержки многодетных семей и детей-сирот, развития инфраструктуры микрорайонов. В год нам нужно вводить не менее одного квадратного метра на каждого жителя области. Конечно, районы все разные и по состоянию экономики и инфраструктуры, и по покупательской способности. Эти вопросы обязательно будут учитываться в разработке плана развития строительной отрасли Владимирской области», – отметил Александр Авдеев.

Врио вице-губернатора Герману Елянюшкину поручено обобщить полученную из муниципалитетов информацию, после чего состоится большое рабочее совещание.