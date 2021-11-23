В Коврове на пожаре в частном жилом доме обнаружен погибший

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 03.16 диспетчерам пожарной охраны передали информацию о возгорании в одноэтажном жилом доме по адресу: улица Карла Маркса, 79.

На место ЧП были направлены 17 пожарных на четырех машинах. По прибытию они увидели, что внутри дома происходит задымление. Три звена газодымозащитников направились на разведку и тушение.

В итоге пламя было ликвидировано на площади 20 квадратных метров, огню не дали перекинуться на другие части дома и на соседние постройки. В результате сгорела внутренняя отделка и часть вещей.

К сожалению, во время пожара погиб мужчина 1976 года рождения, его обнаружили в доме.

В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причины возгорания.