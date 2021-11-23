В Суздальском районе нашли потерявшуюся бабушку

21 ноября жительница Суздальского района Лариса Сергеевна пошла погулять в лес и не вернулась вовремя домой. Последний раз на связь с родными она выходила в девять часов вечера. Родственники забеспокоились и позвонили на «горячую линию» #ЛизаАлерт с просьбой помочь.

Руководители быстро приняли решение об активном выезде, но еще около двух часов собирали необходимую для поиска информацию, прозвонив Единую дежурную диспетчерскую службу и сообщив о происшествии в органы внутренних дел. На «алерт» в рабочем чате откликнулись 16 поисковиков, выехали на поиск 13 человек, включая опытного старшего на месте.

- Изначально мы с напарником отработали одну задачу, вернулись в штаб, взяли второе задание — прочесать полевые дороги с проверкой всех съездов и ответвлений. Когда завернули в один из тупиков и проехали по нему, то за поворотом увидели нашу пропавшую в красном беретике. Подошли, спросили имя, как женщина себя чувствует, не замерзла ли. Она очень хорошо среагировала, не испугалась, сразу поняла, что мы именно ее искали, спросила лишь: «Мне в машину садиться?». Мы доложили старшему о счастливом завершении поиска и отправились с бабушкой в штаб, где передали ее родным. Такое классное ощущение, когда «Найден, жив» — сразу чувствуешь, что все было не зря. Ради этого мы и стараемся, - рассказал поисковик Роман Носов.