Во Владимирской области 23 ноября коронавирус подтвержден у 320 человек

Во Владимирской области 23 ноября лабораторно подтверждено 320 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

69 случаев во Владимире, 38 - в Гусь-Хрустальном, 37 - в Ковровском, 36 - в Муромском районах. По 16 заболевших в Петушинском и Вязниковском районах, по 15 - в Юрьев-Польском и Александровском, по 13 - в Кольчугинском и Суздальском, 11 - в Киржачском, 10 - в Собинском районах, 8 - в Меленковском, 7 - в Гороховецком, 6 - в Камешковском, по 5 в Судогодском и Селивановском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 70 248 случаев заболевания (16 419 сл. в г. Владимире, 8101 сл. в Гусь-Хрустальном, 7780 сл. о. Муром, 6273 сл. в Ковровском, 3548 сл. в Александровском, 3481 сл. в Петушинском, 2943 сл. в Юрьев-Польском, 3024 сл. в Вязниковском, 2989 сл. в Кольчугинском, 2928 сл. в Суздальском, 2380 сл. в Собинском, 2382 сл. в Киржачском, 1796 сл. в Меленковском, 1708 сл. в Гороховецком, 1477 сл. в Камешковском, 1261 сл. в Селивановском, 969 сл. в Судогодском, 789 сл. в г. Радужном).