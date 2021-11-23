Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
-9°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье23 ноября 2021 6:02

Во Владимирской области 23 ноября коронавирус подтвержден у 320 человек

Больше всего заболевших во Владимире
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

Во Владимирской области 23 ноября лабораторно подтверждено 320 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

69 случаев во Владимире, 38 - в Гусь-Хрустальном, 37 - в Ковровском, 36 - в Муромском районах. По 16 заболевших в Петушинском и Вязниковском районах, по 15 - в Юрьев-Польском и Александровском, по 13 - в Кольчугинском и Суздальском, 11 - в Киржачском, 10 - в Собинском районах, 8 - в Меленковском, 7 - в Гороховецком, 6 - в Камешковском, по 5 в Судогодском и Селивановском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 70 248 случаев заболевания (16 419 сл. в г. Владимире, 8101 сл. в Гусь-Хрустальном, 7780 сл. о. Муром, 6273 сл. в Ковровском, 3548 сл. в Александровском, 3481 сл. в Петушинском, 2943 сл. в Юрьев-Польском, 3024 сл. в Вязниковском, 2989 сл. в Кольчугинском, 2928 сл. в Суздальском, 2380 сл. в Собинском, 2382 сл. в Киржачском, 1796 сл. в Меленковском, 1708 сл. в Гороховецком, 1477 сл. в Камешковском, 1261 сл. в Селивановском, 969 сл. в Судогодском, 789 сл. в г. Радужном).