На прошлой неделе во Владимирской области ОРВИ заболело почти 11 тысяч человек

За прошедшую неделю за медицинской помощью во Владимирской области обратилось 10 998 человек с признаками ОРВИ, среди них 3 363 ребенка. Пороговый уровень заболеваемости выше на 34,3 процента. Превышение эпидпорога зарегистрировано в возрастной категории от 15 лет и старше на 208,2 процента, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Во Владимире зарегистрировано 3 468 обращений в лечебные учреждения, среди них 944 ребенка. Пороговый уровень заболеваемости выше на 16,5 процента. Превышение эпидпорога зарегистрировано в одной возрастной категории от 15 лет и старше на 151,2.

По результатам лабораторного мониторинга случаев гриппа не зарегистрированы. Проведено 210 исследований. Основными этиологическими агентами, выделяемыми от больных острыми респираторными вирусными инфекциями, являются вирусы не гриппозной этиологии (парагрипп, риновирусы, РС-вирусы, бокавирусы и сезонная коронавирусная инфекция).