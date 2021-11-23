Для Детской школы искусств в поселку Садовый закупили инструменты на более чем 4 миллиона рублей

23 ноября в Детской школе искусств им. В.А. Ширшиковой в поселке Садовый Суздальского района состоится презентация музыкальных инструментов и оборудования, поступивших в учреждение в рамках регионального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура».

В 2021 году школе было выделено более 4,2 миллионов рублей, в том числе более 3,6 миллиона − из федерального бюджета. На эти средства приобретено 30 музыкальных инструментов − рояль, цифровые фортепиано, баяны, домры, балалайки, скрипки, гитары, а также банкетки для пианино и рояля, проектор и экран для него, двухрядный стационарный хореографический станок.