Во Владимирской области собрали большой урожай овощей

2021 год во Владимирской области выдался достаточно сложным по природно-климатическим условиям. Продолжительная засушливая погода отрицательно повлияла на состояние посевов сельскохозяйственных культур. По предварительной информации ожидаемое производство зерна в весе после доработки составит не более 167 тысяч тонн (на 86 тысяч тонн меньше, чем в прошлом году).

Сельхозорганизации, крестьянско-фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели региона собрали более 72 тысяч тонн картофеля (на уровне прошлого года) и 24,5 тысяч тонн овощей открытого грунта (на 27 процентов выше уровня 2020 года). Лидерами в производстве овощей открытого грунта являются хозяйства Юрьев-Польского и Вязниковского районов. Ими собрано больше половины от суммарного показателя по области.

- Всего собрано около 33 тысяч тонн овощей открытого и закрытого грунта. Это на 8 тысяч тонн больше, чем в прошлом году. За последнее время такой же урожай овощей был лишь в 2016 году, во все остальные годы − значительно ниже, − отметил директор департамента сельского хозяйства Константин Демидов.

В регионе одновременно с уборочной велась подготовка к сельскохозяйственному сезону 2022 года. Перевыполнен план по севу озимых культур – под будущий урожай засеяно более 43 тысяч гектаров (на 3,5 тысячи гектаров больше, чем в прошлом году). И это рекордный показатель за последние 20 лет. Идут работы по засыпке и подработке семян, вспашке зяби.