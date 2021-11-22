Среди владимирских пенсионеров, сделавших прививку от коронавируса, разыграют бытовую технику

Во Владимирской области до 22 декабря будет проходить акция «Иммунитет 60+». Её участниками могут стать граждане в возрасте 60 лет и старше, зарегистрированные в 33 регионе и сделавшие прививку первым или вторым компонентом вакцины против Covid-19 (в том числе прошедшие ревакцинацию) в период с 30 октября по 22 декабря 2021 года.

Регистрация участника акции проводится в пунктах вакцинации с помощью волонтёров, а также в учреждениях социальной защиты населения – с помощью соцработников. Кроме того, граждане могут самостоятельно зарегистрироваться на сайте акции иммунитет33.рф. В случае затруднений с заполнением формы можно обратиться по телефонам: 8 (800) 100-81-28, 8 (800) 450-01-21, 128 (с городского телефона) или 8 (4922) 36-28-33.

24 декабря среди зарегистрированных номеров СНИЛС с использованием генератора случайных чисел будет проведён розыгрыш различной бытовой техники. Призы победителям лотереи доставят сотрудники фонда «Близкие люди» и специалисты комплексных центров социального обслуживания населения.