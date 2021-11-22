Контракт со строителями школы в Коврове разорвут из-за невыполнения плана

В ходе состоявшегося 20 ноября повторного визита на стройплощадку в микрорайоне Салтаниха города Коврова, где возводится школа на 1100 мест, Александр Авдеев снова увидел удручающую картину.

Оказалось, что график понедельных работ не соблюден, рабочих на объекте мало, да и сами работы ведутся весьма вяло. Все это говорит о том, что в срок подрядчики не только не уложатся, но и могут существенно их затянуть - школа должна быть сдана до конца 2022 года.

Напомним - три недели назад подрядчикам, отстающим по срокам, было поручено составить понедельный план работ и привлечь дополнительных людей. При этом строители были предупреждены, что если не справятся, им придется искать замену.

- Очевидно, что нынешний подрядчик не справляется, не может решить поставленных задач. Мы теряем время. Нам нужен новый подрядчик, чтобы нагнать сроки. Здесь – расторжение и штраф, - резюмировал Александр Авдеев.

Местные власти это решение поддержали, так что через некоторое время у школы в Коврове появятся новые строители.