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Происшествия22 ноября 2021 12:57

В Кольчугинском районе в перевернувшейся машине пассажир получил травму

ДТП произошло в восьмом часу вечера 21 ноября на трассе «Кольчугино-Киржач»
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает Управление МВД России по Владимирской области, по предварительной информации Госавтоинспекции, около 19.30 на 3 километре шоссе между Кольчугино и Киржачом водитель «Лады» 1991 года рождения вылетел в левый по ходу движения кювет и опрокинулся.

В результате аварии травму получил его пассажир 1980 года рождения. К счастью, повреждения оказались не сильными — врачи оказали пострадавшему помощь на месте и отпустили его на домашнее лечение.

По факту ДТП в Госавтоинспекции проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.