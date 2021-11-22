В Кольчугинском районе в перевернувшейся машине пассажир получил травму

Как сообщает Управление МВД России по Владимирской области, по предварительной информации Госавтоинспекции, около 19.30 на 3 километре шоссе между Кольчугино и Киржачом водитель «Лады» 1991 года рождения вылетел в левый по ходу движения кювет и опрокинулся.

В результате аварии травму получил его пассажир 1980 года рождения. К счастью, повреждения оказались не сильными — врачи оказали пострадавшему помощь на месте и отпустили его на домашнее лечение.

По факту ДТП в Госавтоинспекции проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.