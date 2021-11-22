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Происшествия22 ноября 2021 12:33

Жительница Александрова во время конфликта убила случайного знакомого

Преступление было совершено по месту жительства дамы и ее мужа
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, на днях следователи завершили расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Убийство» на 39-летнюю местную жительницу.

По версии следствия, 22 августа текущего года они с мужем у себя дома пили спиртное, после чего в районе девяти часов вечера отправились в магазин за добавкой.

На улице супруги встретили незнакомого мужчину, который попросился к ним на ночлег, и те согласились.

Дома уже втроем они продолжили принимать алкоголь, во время чего мужчины поссорились. Ссора переросла в драку, и ходе которой женщина схватила нож и нанесла гостю порядка 20 ударов в разные части тела, от которых тот скончался.

Супруги сбежали с места преступления и избавились от ножа. Тем не менее, 3 сентября сотрудники уголовного розыска задержали их на квартире знакомых, у которых они прятались несколько дней.

Женщина свою вину полностью признала и раскаялась в совершенном поступке. В скором времени уголовное дело начнет рассматривать Александровский городской суд.