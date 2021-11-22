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Общество22 ноября 2021 12:25

В Меленковском районе подрядчик задержал ремонт системы водоснабжения

Нарушение вскрылось районной прокуратурой в ходе проверки
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как установлено надзорным ведомством, в марте текущего года ООО «СК КИТ» заключило договор с администрацией Меленковского района на реконструкцию наружных сетей водоснабжения с водозаборным сооружением деревни Двойново. Все работы должны были быть закончены к 31 июля 2021 года.

Однако по состоянию на 10 сентября реконструкция была выполнена лишь на 95 процентов. При этом работы по установке ограждения водозабора, а также не были проведены пуско-наладочные работы наружных сетей электроснабжения и собственно водозабора.

В результате руководству «СК КИТ» прокурор внес представление, по итогам которого нарушения были устранены, а один виновный сотрудник был наказан в дисциплинарном порядке.